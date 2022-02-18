Рангник отрицает назначение Роналду новым капитаном

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг слухи о том, что собирается назначить Криштиану Роналду новым капитаном команды. Немецкий специалист сообщил, что все сообщения от английской касательно этой темы являются ложными.

«Я никогда не обсуждал смену капитанства ни с одним игроком. Это никогда не было проблемой. Я решаю то, кто будет капитаном. Харри Магуайр на данный момент им является и будет оставаться дальше», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что ранее появлялись слухи о споре между Харри Магуайром и Криштиану Роналду за капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что португалец лично приходил к Рангнику с просьбой назначить его капитаном.