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«МЮ» не рассчитывает на Погба и уже ищет нового полузащитника слухи

17 Февраля 2022 • 21:27 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

По всей видимости, полузащитник Поль Погба все же покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Несмотря на то, что сам футболист пока раздумывает над своем будущем, в клубе уже идут активные поиски нового центрального хавбека.

Руководство манкунианцев считает, что француз может манипулировать своим решением, постоянно меняя мнение. В связи с этим, «МЮ» решил обезопасить себя и приглянуть другого исполнителя на позицию Погба, передает издание Manchester Evening News.

Примечательно, что при Ральфе Рангнике Погба регулярно получает игровую практику, оставшись в запасе лишь в последнем матче против «Брайтона» в рамках АПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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