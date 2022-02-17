По всей видимости, полузащитник Поль Погба все же покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Несмотря на то, что сам футболист пока раздумывает над своем будущем, в клубе уже идут активные поиски нового центрального хавбека.

Руководство манкунианцев считает, что француз может манипулировать своим решением, постоянно меняя мнение. В связи с этим, «МЮ» решил обезопасить себя и приглянуть другого исполнителя на позицию Погба, передает издание Manchester Evening News.

Примечательно, что при Ральфе Рангнике Погба регулярно получает игровую практику, оставшись в запасе лишь в последнем матче против «Брайтона» в рамках АПЛ.