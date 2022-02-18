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Роналду открыл клинику по лечению волос в Валенсии

18 Февраля 2022 • 23:24 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

Португальский нападающий  «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду - настоящий «маньяк» здоровья и внешнего лоска. И он хочет, чтобы и другие люди были столь же внимательны и аккуратны с подобными вещами.

Как сообщает The Sun, Криштиану собирается открыть клинику по лечению и уходу за волосами в испанской Валенсии. Строительство клиники уже идет полным ходом, в это вложено более двух миллионов евро, здание будет располагать шестнадцатью помещениями для различных процедур. В клинике будут работать до 90 сотрудников.

Этот бизнес Криштиану развивает на паях со своим партнером Пауло Рамосом, и он вполне вписывается в деловую активность, развиваемую португальцем в последнее время, при помощи своего бренда СR7, под которым уже выпускается целая линейка продуктов серии «лайф-стайл» - ею занимается его сестра, которая ради этого даже закрыла свой магазин одежды на Мадейре, работавший полтора десятка лет.

Помогает ему в этом и гражданская супруга Джорджина, которая располагает интересными идеями по тому, как развивать бренд Криштиану и строить его будущее после того, как Криштиану все-таки повесит бутсы на гвоздь.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Февраля 2022 в 23:58
Походу он повесит бутсы на гвоздь когда облысеет... Хе-хе...
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