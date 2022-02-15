Роналду может воссоединиться с Моуринью в «Роме»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку ближайшим летом. По сообщениям Football Italia, среди заинтересованных клубов числится итальянская «Рома».

Главным тренером римлян на данный момент является португалец Жозе Моуринью, с которым Роналду ранее работал в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год. При этом сообщается, что «Рома» – далеко не единственный клуб, который заинтересован в услугах звёздного нападающего.

В этом сезоне на счету Роналду 8 голов и 3 голевые передачи в 20 поединках чемпионата Англии. Игрок вернулся на «Олд Траффорд» прошлым летом, перейдя из туринского «Ювентуса».