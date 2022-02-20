​Лингард вышел на матч «МЮ» в АПЛ с первых минут впервые за два года – Рангник объяснил решение

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч чемпионата Англии против «Лидса». С первых минут на поле вышел полузащитник Джесси Лингард. В стартовый состав «красных дьяволов» на матч Премьер-лиги он попал в первые с января 2020 года.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил это решение.

«Лингард отлично выглядел на тренировках, и у него большой опыт. Он способен перекрыть большой участок поля. Он готов, он с нетерпением ждёт игры. В этом всё дело», - сказал Рангник Sky Sports перед началом игры.

Следить за матчем «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.