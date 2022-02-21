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Футболисты «Манчестер Юнайтед» пострадали из-за запущенной в них ракетницы в матче с «Лидсом»

21 Февраля 2022 • 04:27 Комментировать
Лидс
2:4
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» произошел неприятный инцидент, который может дорого обойтись «павлинам», выступавшим в качестве принимающей стороны.

Запущенная с трибуны ракетница попала сразу в двоих игроков «Манчестер Юнайтед» - Фреда и Энтони Элангу (он вообще, как магнит, в последнее время притягивает в свою сторону то плевки Роналду, то ракеты с трибун), это случилось после третьего гола гостей, ставшего в итоге победным. Эланге даже потребовалась медицинская помощь после случившегося.

Теперь футбольная ассоциация Англии расследует данный инцидент, информирует Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед
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