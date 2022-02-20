​«Манчестер Юнайтед» забил после углового впервые с апреля

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч чемпионата Англии против «Лидса». Открыть счёт команде Ральфа Рангника удалось после углового – Гарри Магуайр выиграл борьбу и точно пробил головой. Специалисты из Opta подсказывают, что «красные дьяволы» забили после углового в матче Премьер-лиги впервые с апреля прошлого года.

Отмечается, что в этом чемпионате «Манчестер Юнайтед» ранее подал 138 угловых, которые не увенчались голами.

Следить за развитием событий в матче «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.