«Манчестер Юнайтед» выиграл остросюжетный матч в Лидсе, забил 4 и закрепился в топ-4

В матче 26-го тура АПЛ сошлись «Манчестер Юнатйед» Рангника и «Лидс» Марсело Бьелсы.

«Манчестер Юнайтед» пожаловал в гости к «Лидсу» с неплохой серией. Вот уже 6 туров АПЛ не проигрывали «красные дьяволы», правда, трижды были зафиксированы ничейные результаты. А у «Лидса» дела идут не лучшим образом – два поражения и ничья за последние три тура. Команда Марсело Бьелся неумолимо движется к зоне вылета, а неделю назад умудрилась получить три безответных мяча от столь же кризисного «Эвертона».

Чтобы не повторилось разгрома, «белые» решили начать матч резво, нахрапом взять «красных дьяволов». Почти получилось. После высокого прессинга «Лидса» мячом завладел Клих. Поляк совершил классный рывок к штрафной площади, завершив его забросом на противоположный угол вратарской. В касание завершал атаку Харрисон, однако не сумел попасть в ближний угол из отличной позиции.

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Далее вязкий футбол Рангника сковал «Лидс». На поле стало больше борьбы, чем футбола, что конечно же негативно сказалось на зрелище. Зато появилось много работы у врачей. Мактоминай в борьбе разбил бровь Коху. Да так, что тому пришлось полностью заменить окровавленную форму. Потом Дэниел Джеймс получил от своих же. Люк Шоу встретил бывшего одноклубника локтем, валлийца минуту приводили в чувство.

В итоге Коха всё-таки заменили, видимо, игрок «Лидса» получил сотрясение. А «МЮ» перестал бить соперников и стал бить по воротам. Получилось очень удачно, за 10 минут в концовке первого тайма влетело аж два гола. Магуайр продавил Льоренте на угловом ударе и мастерски замкнул кросс Люка Шоу, на пятой компенсированной минуте ударом головой отличился Фернандеш, на линии вратарской замкнувший мягкий кросс Джейдона Санчо – 0:2.

Два гола за 10 минут – круто, подумали футболисты «Лидса» и со старта второй половины решили перекрыть это достижение. Родриго вроде бы подавал в штрафную площадь, но Давид де Хеа потерял ворота и пустил мяч себе за шиворот – один отыграли. В следующей же атаке Форншоу накрывает Фернандеша у штрафной «МЮ». Мяч забирает Джеймс и сильно простреливает, а Рафинья замыкает дальнюю штангу. Два гола за три минуты и 2:2 на табло.

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Героический отыгрыш «Лидса» гостей не смутил. Рангник угадал с заменой, выпустив Фреда. Уже через две минуты после выхода бразилец разыграл долгую «стеночку» с Санчо на линии штрафной площади, ворвался в «прямоугольник» и расстрелял Мелье – 2:3. Для верности «МЮ» ещё чуть поддавил, но Эланга и Санчо свои моменты не реализовали. Однако молодой форвард всё-тки своего добился, произведя контрольный выстрел в самой концовке матча.

После заброса от Фреда Бруну Фернандеш элегантно разобрался с оппонентом и покатил на Элангу, которому осталось лишь пробить мимо голкипера. Увозит «МЮ» три очка из Лидса и закрепляется на четвёртом месте - «Вест Хэм» отстаёт уже на 4 балла. Правда, есть ещё «Арсенал» с 3 матчами в запасе.