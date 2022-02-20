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Магуайр: «МЮ» мог быть выше в таблице, если бы лучше реализовывал угловые»

20 Февраля 2022 • 21:49 Комментировать
Лидс
2:4
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче против «Лидса» прервалась невероятная серия «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы впервые с апреля смогли забить гол после розыгрыша углового – на это им потребовалось 138 попыток. Автор точного удара Гарри Магуайр после матча прокомментировал данное событие.

«Мне самому было стыдно за эту статистику. Понимаю, что у меня тоже влиятельная роль в этой рутине, но и как команда мы были недостаточно хороши.  МЮ» мог быть выше в таблице, если бы лучше реализовывал угловые», - рассказал футболист в эфире Sky Sports.

Стоит также уточнить, что Магуайр записал на свой счет гол в самый подходящий для этого момент – в последние несколько недель его снова начали нещадно критиковать в прессе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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