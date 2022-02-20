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Рангник – о победе над «Лидсом»: «Было важно не допустить повторения сценария матча с «Виллой»

20 Февраля 2022 • 20:12 Комментировать
Лидс
2:4
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился впечатлениями от победы его подопечных над принципиальным соперником, «Лидсом» (2:4). Напомним, что манкунианцы заставили понервничать своего наставника, в течение одной минуты упустив преимущество в два мяча после перерыва.

«То, что случилось после 2:2 – очень важно для нас, мы показали реакцию и характер. Не всегда можно справиться с ситуацией, когда так быстро пропускаешь несколько мячей. Например, подобное было с «Астон Виллой», тогда мы довольствовались лишь одним пунктом. Было важно не допустить повторения сценария той встречи. Мои успешные замены? Я посчитал, что нам нужно добавить интенсивности, а так, легко говорить о правильности решений уже после финального свистка», - сказал Рангник на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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окончен Лидс 2:4 Манчестер Юнайтед
Идет 55 минута Вулверхэмптон 1:1 Лестер 2.20 3.30 3.40
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