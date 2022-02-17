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Хазенхюттль о работе в «МЮ»: «Я не собираюсь обсуждать своё будущее»

17 Февраля 2022 • 17:40 Комментировать
Саутгемптон
...
Эвертон
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19.02 18:00

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль отрицает свои связи с «Манчестер Юнайтед». Ранее английская пресса сообщала, что немецкий специалист следующим летом может получить должность на «Олд Траффорд».

 

«У меня нет в голове таких мыслей. Это меня не интересует. Я не хочу говорить о своём будущем. Мне кажется, более уместно было бы обсудить с вами игру против «Эвертона», разве мы не ради этого с вами здесь собрались?», – сказал немец на своей пресс-конференции.
 
Напомним, что Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон» в 2018 году. С тех пор немецкий специалист вывел команду на новый уровень. Сейчас «святые» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Ральф Хазенхюттль
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САУТГЕМПТОН ЭВЕРТОН
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