Хазенхюттль о работе в «МЮ»: «Я не собираюсь обсуждать своё будущее»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль отрицает свои связи с «Манчестер Юнайтед». Ранее английская пресса сообщала, что немецкий специалист следующим летом может получить должность на «Олд Траффорд».

«У меня нет в голове таких мыслей. Это меня не интересует. Я не хочу говорить о своём будущем. Мне кажется, более уместно было бы обсудить с вами игру против «Эвертона», разве мы не ради этого с вами здесь собрались?», – сказал немец на своей пресс-конференции.

Напомним, что Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон» в 2018 году. С тех пор немецкий специалист вывел команду на новый уровень. Сейчас «святые» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.