Роналду плюнул в Элангу во время матча с «Саутгемптоном»

Он не забивает, а «Манчестер Юнайтед» не побеждает - Криштиану Роналду переживает непростой момент, но его ситуация может еще больше усложниться после того, что появилось в социальных сетях. На одной из записей во время матча с «Саутгемптоном» видно, как Роналду, выпив воды, решил выплюнуть ее - и попал сзади на своего партнера по команде Энтони Элангу. Случайно это произошло или нет - можно только гадать.

Стоит заметить, что именно Эланга не забил решающий пенальти в матче с «Мидлсбро», в результате чего «МЮ» вылетел из Кубка Африки. Может, теперь его наказывают в команде подобным образом?

I hope Cristiano Ronaldo spitting on Elanga was an accident. #MUFC#ManUtdpic.twitter.com/FfsifoL4Bs