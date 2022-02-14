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Роналду плюнул в Элангу во время матча с «Саутгемптоном»

14 Февраля 2022 • 09:39 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
1:1
Саутгемптон
окончен

Он не забивает, а «Манчестер Юнайтед» не побеждает - Криштиану Роналду переживает непростой момент, но его ситуация может еще больше усложниться после того, что появилось в социальных сетях. На одной из записей во время матча с «Саутгемптоном» видно, как Роналду, выпив воды, решил выплюнуть ее - и попал сзади на своего партнера по команде Энтони Элангу. Случайно это произошло или нет - можно только гадать.

Стоит заметить, что именно Эланга не забил решающий пенальти в матче с «Мидлсбро», в результате чего «МЮ» вылетел из Кубка Африки. Может, теперь его наказывают в команде подобным образом?

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Энтони Эланга
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
14 Февраля 2022 в 10:50
В этом он лучший... Жаль, что Эланга не Кантона... Хе-хе...
sergokopa17
14 Февраля 2022 в 09:47
МЮ на кубке Африки самое место)
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