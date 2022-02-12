​«Должны смириться»: Рангник прокомментировал очередную осечку «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после ничьей с «Саутгемптоном» (1:1).

«К сожалению, это было очень похоже на предыдущие игры. Это уже четвёртый матч, когда мы лидируем, но зарабатываем одно очко вместо трёх. Это трудно, но мы должны с этим смириться.

Первые полчаса в нашем исполнении были хорошими, я был доволен. Мы не позволяли сопернику многое, но у них были выпады в первом тайме, а в начале второго тайма они быстро забили. У нас были шансы на победу, но у нас были проблемы с сохранением самообладания и структуры.

Ожидания? Мы должны понимать, где мы находимся. Мы набрали одно очко, а нужно было три. Но такова ситуация. Поэтому произошла смена тренера, и поэтому мы здесь», - сказал Рангник BBC.