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​«Должны смириться»: Рангник прокомментировал очередную осечку «Манчестер Юнайтед»

12 Февраля 2022 • 18:43 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
1:1
Саутгемптон
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после ничьей с «Саутгемптоном» (1:1).

«К сожалению, это было очень похоже на предыдущие игры. Это уже четвёртый матч, когда мы лидируем, но зарабатываем одно очко вместо трёх. Это трудно, но мы должны с этим смириться.

Первые полчаса в нашем исполнении были хорошими, я был доволен. Мы не позволяли сопернику многое, но у них были выпады в первом тайме, а в начале второго тайма они быстро забили. У нас были шансы на победу, но у нас были проблемы с сохранением самообладания и структуры.

Ожидания? Мы должны понимать, где мы находимся. Мы набрали одно очко, а нужно было три. Но такова ситуация. Поэтому произошла смена тренера, и поэтому мы здесь», - сказал Рангник BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
12 Февраля 2022 в 19:49
Смиритесь, дети мои... Аминь.. Хе-хе...
id152079006
12 Февраля 2022 в 19:47
Одним конкурентом меньше :))) YWNWA
Underdog !
12 Февраля 2022 в 18:49
Должны смириться.... Это всё,что нужно знать о квалификации Рангника
enz
12 Февраля 2022 в 19:59
Вы, стало быть диванный критик..если продолжить !?
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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон 1.60 4.30 5.30
окончен Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас 2.60 3.05 3.00
окончен Эвертон 3:0 Лидс
окончен Уотфорд 0:2 Брайтон 3.75 3.25 2.10
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
13.02  19:30 Лестер ... Вест Хэм 2.95 3.50 2.41
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