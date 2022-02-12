Де Хеа – об отсутствии трофеев у «МЮ»: «Нас кто-то проклял»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа иронично отреагировал на вопрос журналистов касательно отсутствия трофеев у одного из самых титулованных клубов Англии. Испанец предположил, что манкунианцам мешают неведомые силы.

«Нас кто-то проклял и что-то в этом роде. Мне действительно непонятно, почему так происходит. Мы даже в команде это обсуждали, но назвать конкретную причину не является возможным», - приводит слова де Хеа портал Goal.

Напомним, свой последний трофей «Юнайтед» выигрывал еще при Жозе Моуринью в 2017 году, став триумфаторами Лиги Европы. К слову, в прошлом году англичане упустили возможность повторить тот успех, уступив «Вильярреалу» в финале.