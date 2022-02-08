Стало известно, сколько выручит «Манчестер Юнайтед» за Перейру

Мы уже сообщали о том, что после семи лет выступлений в составе «Манчестер Юнайтед» 26-летний полузащитник Андреас Перейра сменит клуб. Бразилец вернулся в родные пенаты еще в прошлом году, он уже давно находится в расположении «Фламенго», однако доселе играл там лишь на правах аренды.

Сейчас бразильский клуб согласился выкупить контракт игрока за пятнадцать миллионов евро. Такие цифры в своем «Твиттере» приводит специализирующийся на трансферах итальянский репортер Николо Скира.

«Фламенго» заключит контракт с футболистом до 2026 года, при этом в договор юристы «МЮ» воткнули пункт о 25 процентах в пользу своего клуба с дальнейшей перепродажи футболиста. Любопытно, что по Transfermarkt стоимость игрока куда скромнее - 8 миллионов евро.