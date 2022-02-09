Фелиш предвкушает встречу с Фернандешем в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился ожиданиями от предстоящей встречи ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед». Игрок также рассказал, что уже успел поговорить о матче со своим партнёром по сборной Португалии Бруно Фернандешем.

«После жеребьёвки мы обменялись с Фернандешем несколькими сообщениями. Он очень хороший футболист, играть рядом с ним всегда легко. Когда он владеет мячом, то всегда выбирает лучший вариант и даёт тебе возможность забить. Именно поэтому у него всегда много ассистов», – цитирует Фелиша британское издание The Athletic.