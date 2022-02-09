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Фелиш предвкушает встречу с Фернандешем в Лиге чемпионов

09 Февраля 2022 • 19:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился ожиданиями от предстоящей встречи ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед». Игрок также рассказал, что уже успел поговорить о матче со своим партнёром по сборной Португалии Бруно Фернандешем.

«После жеребьёвки мы обменялись с Фернандешем несколькими сообщениями. Он очень хороший футболист, играть рядом с ним всегда легко. Когда он владеет мячом, то всегда выбирает лучший вариант и даёт тебе возможность забить. Именно поэтому у него всегда много ассистов», – цитирует Фелиша британское издание The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Жоау Фелиш
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
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