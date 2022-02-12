Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После осечки в матче с главным аутсайдером «МЮ» попытается вернуть место в Лиге чемпионов. Для этого нужно побеждать середняков из «Саутгемптона», который в прошлом туре на выезде шокировал «Тоттенхэм». Конечно же, шансы «красных дьяволов» котируются выше, чем у соперника, а получится ли победить, узнаем после 15:30 на «Окко Спорт», а также на каналах «Сетанта Спортс Украина +», «Беларусь 5 Интернет» и «Сетанта Казахстан». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.