​«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, Роналду снова не забил

«Манчестер Юнайтед» в субботу снова огорчил армию своих болельщиков по всему миру. Команда Ральфа Рангника не смогла обыграть «Саутгемптон» в Премьер-лиге на своём поле – ничья. На экваторе первого тайма «красные дьяволы» открыли счёт усилиями Джедона Санчо. «Святые» смогли уравнять количество единиц на табло в начале второго тайма, когда Че Адамс результативно пробил с края штрафной после провала хозяев в обороне.

До финального свистка счёт 1:1 так и сохранился на табло «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, а звёздный Криштиану Роналду снова ушёл с поля без забитого мяча.