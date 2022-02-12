​«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, Роналду снова не забил

«Манчестер Юнайтед» в субботу снова огорчил армию своих болельщиков по всему миру. Команда Ральфа Рангника не смогла обыграть «Саутгемптон» в Премьер-лиге на своём поле – ничья. На экваторе первого тайма «красные дьяволы» открыли счёт усилиями Джедона Санчо. «Святые» смогли уравнять количество единиц на табло в начале второго тайма, когда Че Адамс результативно пробил с края штрафной после провала хозяев в обороне.
До финального свистка счёт 1:1 так и сохранился на табло «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, а звёздный Криштиану Роналду снова ушёл с поля без забитого мяча.
Протокол игры
|(1:0) Санчо Джедон21'
|48'Адамс Че (1:1)
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Варан Рафаэль•Магуайр Гарри•Шоу Люк•Мактоминай Скотт 31' 75' (Эланга Энтони ( 75') •Погба Поль • 85'Рэшфорд Маркус 16' 82' (Лингард Джесси ( 82' ) • 90'Фернандеш Бруну•Санчо Джедон•Роналду Криштиану
Форстер Фрейзер•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян 46' (Стивенс Джек ( 46') •Салису Мохаммед•Перро Ромен•Армстронг Стюарт•Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль•Эльюнусси Мохамед 71' (Ливраменто Валентино ( 71') •Броя Армандо•Адамс Че
12 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
Чистейший пенальти не поставили.
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