Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, Роналду снова не забил

12 Февраля 2022 • 17:27 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
1:1
Саутгемптон
окончен

«Манчестер Юнайтед» в субботу снова огорчил армию своих болельщиков по всему миру. Команда Ральфа Рангника не смогла обыграть «Саутгемптон» в Премьер-лиге на своём поле – ничья. На экваторе первого тайма «красные дьяволы» открыли счёт усилиями Джедона Санчо. «Святые» смогли уравнять количество единиц на табло в начале второго тайма, когда Че Адамс результативно пробил с края штрафной после провала хозяев в обороне.

До финального свистка счёт 1:1 так и сохранился на табло «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, а звёздный Криштиану Роналду снова ушёл с поля без забитого мяча.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:1Саутгемптон
(1:0) Санчо Джедон21'   
  48'Адамс Че (1:1)
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМагуайр ГарриШоу ЛюкМактоминай Скотт   31'  75' (Эланга Энтони (  75') Погба Поль   85'Рэшфорд Маркус   16'  82' (Лингард Джесси (  82'   90') Фернандеш БрунуСанчо ДжедонРоналду Криштиану
Запасные: Мата ХуанМежбри ХаннибалЛинделоф ВикторУан-Биссака АаронТеллес АлексДжонс ФилХендерсон Дин
Форстер ФрейзерУокер-Питерс КайлБеднарек Ян  46' (Стивенс Джек (  46') Салису МохаммедПерро РоменАрмстронг СтюартУорд-Праус ДжеймсРомеу ОриольЭльюнусси Мохамед  71' (Ливраменто Валентино (  71') Броя АрмандоАдамс Че
Запасные: Валери ЯнДиалло ИбраимаАрмстронг АдамСмоллбоун УильямКабальеро ВиллиЛонг ШейнДженепо Мусса
12 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Февраля 2022 в 18:06
У гелевого бестолковая игра ,спад хуже не куда а Рангник бздит и упорно ставит его на игру ... Тряпка а не тренер , после первого тайма лючшего надо было менять ,команда играет в меньшенстве неужели не понятно
ингерман
12 Февраля 2022 в 18:03
ай лохомоци во главе с рагником сгоняли нычейку с самим саутхэмптаном.. значица рпл ничуть не слабее апл"а.. )))
fireland
12 Февраля 2022 в 17:56
Благодаря судье, заработали ничью.
Чистейший пенальти не поставили.
Alex1972
12 Февраля 2022 в 17:41
Святые никогда не могут быть ниже дьяволов .. В жизни так должно быть всегда... А в футболе почаще...Хе...
Roni06
12 Февраля 2022 в 17:36
Ммм, как же я это обожаю)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон 1.60 4.30 5.30
Идет 24 минута Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас 2.60 3.05 3.00
Идет 24 минута Эвертон 2:0 Лидс
Идет 24 минута Уотфорд 0:0 Брайтон 3.75 3.25 2.10
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Журналист высмеял обед на «Олд Траффорд» 1 фото
18:02 · Англия. Премьер-лига
​Роналду в последний раз не забивал в 6 играх подряд в 2009 году 1
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не забивает в 6 матчах подряд 1
17:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, Роналду снова не забил 5
15:35 · Англия. Премьер-лига
​Защитники животных опровергли информацию о пожертвовании «Вест Хэма» после скандала с Зума
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Рангник объяснил выход Роналду вместо Кавани в старте
15:01 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» - 1:1 (завершён) 2
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Роналду вернулся в основу и попытается прервать безголевую серию
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Вице-президент «Вест Хэма»: «Осуждаем действия Зума с кошкой, оштрафовали его на максимальную сумму» 1
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я не верю Клоппу» 2
13:33 · Англия. Премьер-лига
Кавани определился, где хочет продолжить карьеру
13:26 · Англия. Премьер-лига
Отец Холанна выбрал клуб для сына 4
12:54 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Ничего страшного, что я не выиграл «Золотой мяч» 4
11:47 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» не должен так долго оставаться без трофеев» 1
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обратил внимание на игрока, которым интересовался ЦСКА
Все новости
Рекомендуем