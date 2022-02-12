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​Роналду в последний раз не забивал в 6 играх подряд в 2009 году

12 Февраля 2022 • 18:02 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:1
Саутгемптон
окончен

Криштиану Роналду никак не может прервать безголевую серию. В последний раз звёздный португалец забивал за «Манчестер Юнайтед» ещё 30 декабря. С тех пор Роналду шесть раз выходил на поле, но не отмечался результативными действиями.

Как сообщает Goal.com, Роналду в последний раз выдавал серию из шести игр без голов в далёком 2009 году.

Следующая попытка положить конец серии без голов у Криштиану Роналду намечается 15 февраля. В этот день «Манчестер Юнайтед» будет принимать на своём поле крепкий «Брайтон».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» не побеждал в трёх последних матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
12 Февраля 2022 в 18:17
Если не забьет Брайтону, то надо кого-то на постоянку к небу приставить, чтоб водил его даже из сортира в умывальню... Мало ли что он там задумал...Хе..
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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон 1.60 4.30 5.30
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Идет 28 минута Эвертон 2:0 Лидс
Идет 28 минута Уотфорд 0:0 Брайтон 3.75 3.25 2.10
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13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
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