​Роналду в последний раз не забивал в 6 играх подряд в 2009 году

Криштиану Роналду никак не может прервать безголевую серию. В последний раз звёздный португалец забивал за «Манчестер Юнайтед» ещё 30 декабря. С тех пор Роналду шесть раз выходил на поле, но не отмечался результативными действиями.

Как сообщает Goal.com, Роналду в последний раз выдавал серию из шести игр без голов в далёком 2009 году.

Следующая попытка положить конец серии без голов у Криштиану Роналду намечается 15 февраля. В этот день «Манчестер Юнайтед» будет принимать на своём поле крепкий «Брайтон».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» не побеждал в трёх последних матчах во всех турнирах.