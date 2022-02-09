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Руни рассказал, чего не хватает игрокам «Манчестер Юнайтед»

09 Февраля 2022 • 23:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби» Уэйн Руни прокомментировал провальные результаты манкунианской команды. По его словам, виноватыми в данной ситуации являются футболисты, которые не могут сплотиться ради одной цели.

«Этим игрокам нужно продемонстрировать свой характер. Надо показать, что они едины, что борются за эмблему этого великого клуба. Когда я смотрю матчи, я сомневаюсь, что им вообще важно, как закончатся 90 игровых минут», - приводит слова Руни Daily Mail.

Напомним, что во вторник «красные дьяволы» не смогли обыграть аутсайдера чемпионата «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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