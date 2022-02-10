Коутиньо за три матча в АПЛ сделал больше результативных действий, чем 100-миллионный Санчо за полсезона

Полузащитник «Астон Виллы» Филлипе Коутиньо, перебравшийся в Англию зимой на правах аренды из «Барселоны», сходу начал делать разницу на футбольном поле. После своего бенефиса в поединке с «Манчестер Юнайтед», бразилец огорчил еще и «Лидс».

Игрок отметился двумя голевыми передачами и забитым мячом, тем самым достигнув отметки в четыре результативных действий в трех матчах за «Астон Виллу» в рамках английской Премьер-лиги.

Болельщики в «Твиттере» тут же начали сравнивать Коутиньо со 100-миллионным Джедоном Санчо, который за полсезона пребывания в «МЮ» принял непосредственное участие лишь в двух голах своей команды.