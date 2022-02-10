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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коутиньо за три матча в АПЛ сделал больше результативных действий, чем 100-миллионный Санчо за полсезона

10 Февраля 2022 • 00:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

Полузащитник «Астон Виллы» Филлипе Коутиньо, перебравшийся в Англию зимой на правах аренды из «Барселоны», сходу начал делать разницу на футбольном поле. После своего бенефиса в поединке с «Манчестер Юнайтед», бразилец огорчил еще и «Лидс».

Игрок отметился двумя голевыми передачами и забитым мячом, тем самым достигнув отметки в четыре результативных действий в трех матчах за «Астон Виллу» в рамках английской Премьер-лиги.

Болельщики в «Твиттере» тут же начали сравнивать Коутиньо со 100-миллионным Джедоном Санчо, который за полсезона пребывания в «МЮ» принял непосредственное участие лишь в двух голах своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла Джедон Санчо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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окончен Манчестер Сити 2:0 Брентфорд 1.11 11.00 32.00
окончен Норвич 1:1 Кристал Пэлас 3.30 3.20 2.30
окончен Астон Вилла 3:3 Лидс
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