Скоулз: «Манчестер Юнайтед» тренирует спортивный директор»

Бывший хавбек английской сборной и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз беспощаден к своему экс-клубу. Он считает, что главной проблемой «Манчестер Юнайтед» является тренер - немецкий специалист Ральф Рангник, который возглавил клуб в ноябре прошлого года. Скоулз считает это назначение однозначной ошибкой, и результат матча с «Саутгемптоном» только убедил его в своей правоте.

- Эти ребята не хотят пахать на поле. Совершенно очевидно, что никто из них ради клуба не станет заниматься черновой работой, пахать, трудиться. Это немыслимо. Особенно в сравнении с игрой «Саутгемптона», где видно, что парни рубятся, играют дисциплинированно, стоят на позициях. У них игроки страхуют друг друга, помогают друг другу, а в «Манчестер Юнайтед» этого нет. Это результат того, что если у одной команды настоящий тренер, то у другой - просто спортивный директор, - приводит слова Скоулза Manchester Evening News.