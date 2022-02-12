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Скоулз: «Манчестер Юнайтед» тренирует спортивный директор»

12 Февраля 2022 • 22:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Саутгемптон
окончен

Бывший хавбек английской сборной и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз беспощаден к своему экс-клубу. Он считает, что главной проблемой «Манчестер Юнайтед» является тренер - немецкий специалист Ральф Рангник, который возглавил клуб в ноябре прошлого года. Скоулз считает это назначение однозначной ошибкой, и результат матча с «Саутгемптоном» только убедил его в своей правоте.

- Эти ребята не хотят пахать на поле. Совершенно очевидно, что никто из них ради клуба не станет заниматься черновой работой, пахать, трудиться. Это немыслимо. Особенно в сравнении с игрой «Саутгемптона», где видно, что парни рубятся, играют дисциплинированно, стоят на позициях. У них игроки страхуют друг друга, помогают друг другу, а в «Манчестер Юнайтед» этого нет. Это результат того, что если у одной команды настоящий тренер, то у другой - просто спортивный директор, - приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон 1.60 4.30 5.30
окончен Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас 2.60 3.05 3.00
окончен Эвертон 3:0 Лидс
окончен Уотфорд 0:2 Брайтон 3.75 3.25 2.10
окончен Норвич 0:4 Манчестер Сити 22.00 8.00 1.14
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
13.02  19:30 Лестер ... Вест Хэм 2.95 3.50 2.41
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