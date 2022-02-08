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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Фергюсон влиял даже на личную жизнь игроков»

08 Февраля 2022 • 22:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

Нападающий Ли Шарп выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1988 по 1996 год (по иронии судьбы, главным спонсором клуба в то время была компания с названием... Sharp), сыграв в почти двух сотнях матчей под началом сэра Алекса Фергюсона. По словам Ли, все успехи, которых добился в то время клуб, создавались посредством жесткой дисциплины и контроля - Фергюсон, по словам Шарпа, влиял даже на личную жизнь футболистов.

- У меня были с ним конфликты. Самое худшее случилось на «Энфилде». Перед этим матчем я спросил его, могу ли я купить себе отдельный дом и проживать там с девушкой, а не со всеми игроками на базе, как это было заведено. Он сказал мне тогда, что я слишком молод для таких привилегий, но он готов пойти на уступки, однако если я не справлюсь с делами на поле, то вернет все обратно. Я охотно согласился. Моя девушка приехала из Бирмингема, мы зажили вместе.

Но затем у меня пропала игровая форма, и это было заметно как раз в том матче на «Энфилде». После первого тайма я услышал самую жесткую тираду в свой адрес в моей жизни. Он сказал мне продать дом и машину, а девушку отправить обратно домой, в Бирмингем. И я был вынужден подчиниться, - приводит слова Шарпа The Sun.

Тем не менее, с профессиональной точки зрения Фергюсон был исключительно хорош, и Шарп признает это:

- У него была очень корректная рабочая этика, а также очень глубокие познания в футболе. Игроки очень многому научились у него. Выступать в команде сэра Алекса на самом деле было истинным удовольствием, - добавил Шарп.

Ну а что думает о Фергюсоне девушка Шарпа, источник умалчивает...

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Ли Шарп
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08.02  23:00 Бёрнли ... Манчестер Юнайтед 5.40 4.10 1.64
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
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