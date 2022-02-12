Де Хеа: «Нас прокляли»

У испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа особое мнение о том, почему его команда не может выиграть трофей. В последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал что-то в 2017 году, но это был не самый престижный Кубок английской лиги.

- Может, нас прокляли? Или что-то близкое по смыслу. На самом деле я не могу понять этого, хотя меня часто спрашивают на эту тему. Конечно, мы хотим выигрывать трофеи, но что-то постоянно мешает команде заработать как цельный организм, - считает де Хеа, слова которого приводит El Pais.

Испанский голкипер выступает в «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.