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Рангник прокомментировал слухи о том, что игроки «МЮ» недовольны тренировочным процессом

11 Февраля 2022 • 21:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
1.60 4.20 5.40
Через 16 ч. 17 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поприсутствовал на пресс-конференции накануне поединка с «Саутгемптоном» в рамках АПЛ, прокомментировав недавние слухи о недовольстве футболистами тренировочным процессом. Ранее сообщалось, что игроки считают упражнения нового тренерского штаба «старомодными», а одного из ассистентов прозвали Тедом Лассо, героем из юмористического сериала про футбол, который согласно сюжету взялся работать с командой без особого опыта за спиной.

«Знаете, если в чем-то мы и прогрессировали в последние несколько недель, то это точно тактическая составляющая. А это было бы невозможно без тяжелой работы на тренировках и правильного подхода к делу», - парировал вопросы представителей прессы Рангник.  


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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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