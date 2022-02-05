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Англия. Кубок Англии

«Всё» - выступления «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии закончились

05 Февраля 2022 • 02:01 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
1:1
Мидлсбро
окончен после пенальти

«Манчестер Юнайтед» выбит из Кубка Англии в 1/16 финала - гранд не смог преодолеть сопротивление «Мидлсбро». Основное и дополнительное время матча закончились вничью, были назначены одиннадцатиметровые удары, в которых футболисты «Мидлсбро» были безупречны, забив все попытки (в итоге команды исполнили по восемь ударов). А вот Эланга промазал последний удар, отправив мяч выше ворот, после чего стало ясно - Роналду и компания вылетели из Кубка Англии.

Так рано «Манчестер Юнайтед» расстался с турниром впервые с 2014 года, когда был выбит «Суонси», также в 1/16 финала.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:1Мидлсбро
(1:0) Санчо Джедон25'   
  64'Крукс Мэтт (1:1)
  121'Пайеро Мартин (2:3)
(5:5) Роналду Криштиану121'   
  121'Тавернер Маркус (4:5)
  121'Макнейр Пэдди (1:2)
(4:4) Фред Сантос121'   
(3:3) Магуайр Гарри121'   
  121'Бамба Сулейман (5:6)
  121'Хаусон Джонатан (3:4)
(2:2) Мата Хуан121'   
(6:6) Фернандеш Бруну121'   
  122'Уотмор Данкан (6:7)
  122'Пелтьер Ли (8:9)
  122'Фрай Даэл (7:8)
(7:7) Мактоминай Скотт122'   
(8:8) Далот Диогу122'   
Хендерсон ДинДалот ДиогуВаран Рафаэль  91' (Джонс Фил (  91') Магуайр ГарриШоу ЛюкПогба Поль   42'  82' (Эланга Энтони (  82') Мактоминай СкоттРэшфорд Маркус  82' (Фред Сантос (  82'   114') Фернандеш БрунуСанчо Джедон  100' (Мата Хуан (  100') Роналду Криштиану
Запасные: Межбри ХаннибалУан-Биссака АаронМатич НеманьяХитон ТомГрант Ли
Ламли ДжоДейкстел АнферниФрай ДаэлМакнейр ПэддиДжонс Исайя  118' (Бамба Сулейман (  118') Крукс Мэтт  79' (Пайеро Мартин (  79') Хаусон ДжонатанТавернер Маркус   71'Тейлор Нил  91' (Пелтьер Ли (  91') Шпорар Андраж  91' (Коннолли Аарон (  91') Балогун Фоларин  62' (Уотмор Данкан (  62')
Запасные: Кобурн ДжошДэниэльс ЛюкБойд-Манс КоланВуд-Гордон Натан
04 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Манчестер Юнайтед Мидлсбро
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
05 Февраля 2022 в 02:18
Быстро же картофельный алекс-масясь про Барсу забыл. Теперь тока на ветках МЮ да ПСЖ иногда пасется. А ведь, было дело, изображал из себя яростного поклонника блауграны. Ан выдал себя и опоршивился.
CELTIC FROST
05 Февраля 2022 в 02:13
Зла не хватает. Сказочные просто@@@... Два часа носиться по полю (а самым быстрым должен быть мяч), в итоге забить лишь 1 корявый гол, запороть убойные моменты и пеналь, не суметь опять отразить ни одного 11-метрового и в конце сделать ритуальное сеппуку -БЛМ. И это все в матче с нынешним Боро. Как они собираются проходить нынешний, даже далеко не пиковый Атлетико. Раве что попрет кураж, на стабильность и разумную организацию игры надежды немного. // Судьи, конечно, засчитали просто "удивительный" гол в ворота МЮ. Но это не оправдывает команду. Ни в коей мере. По сути. очередной сезон слит без трофеев. Чудаки на букву М. Один Бруно был до поры до времени хорош. Но и то - моментище загубил. Гонять их, гонять и еще раз гонять.
Alex1972
05 Февраля 2022 в 02:09
Если ЛЕ плачет по гелевому, то чемпионшип теперь просто рыдает по нему... Летом можно перебраться именно туда .... О-хо-хо-хо...
CELTIC FROST
05 Февраля 2022 в 02:14
привет. латентный. ты себе не изменяешь. молодцом - полностью оправдываешь ожидания, хомо картофелус)
Alex1972
05 Февраля 2022 в 02:41
Рад стараться, Володька... Хе-хе...
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окончен после пенальти Манчестер Юнайтед 1:1 Мидлсбро 1.33 5.50 11.00
05.02  15:30 Киддерминстер ... Вест Хэм 9.80 4.70 1.32
05.02  15:30 Челси ... Плимут 1.03 13.00 40.00
05.02  18:00 Саутгемптон ... Ковентри 1.61 3.85 5.20
05.02  18:00 Вулверхэмптон ... Норвич 1.74 3.60 4.60
05.02  18:00 Эвертон ... Брентфорд 2.10 3.45 3.30
05.02  18:00 Манчестер Сити ... Фулхэм 1.10 9.00 22.00
05.02  18:00 Кристал Пэлас ... Хартлпул 1.14 8.20 14.00
05.02  18:00 Питерборо Юнайтед ... КПР 3.10 3.40 2.22
05.02  18:00 Сток Сити ... Уиган 1.72 3.75 4.50
05.02  18:00 Хаддерсфилд Таун ... Барнсли 1.67 3.70 5.00
05.02  20:30 Кембридж Юнайтед ... Лутон Таун 3.45 3.45 2.04
05.02  23:00 Тоттенхэм ... Брайтон 1.92 3.50 3.80
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