«Всё» - выступления «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии закончились

«Манчестер Юнайтед» выбит из Кубка Англии в 1/16 финала - гранд не смог преодолеть сопротивление «Мидлсбро». Основное и дополнительное время матча закончились вничью, были назначены одиннадцатиметровые удары, в которых футболисты «Мидлсбро» были безупречны, забив все попытки (в итоге команды исполнили по восемь ударов). А вот Эланга промазал последний удар, отправив мяч выше ворот, после чего стало ясно - Роналду и компания вылетели из Кубка Англии.

Так рано «Манчестер Юнайтед» расстался с турниром впервые с 2014 года, когда был выбит «Суонси», также в 1/16 финала.