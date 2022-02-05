«Всё» - выступления «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии закончились

«Манчестер Юнайтед» выбит из Кубка Англии в 1/16 финала - гранд не смог преодолеть сопротивление «Мидлсбро». Основное и дополнительное время матча закончились вничью, были назначены одиннадцатиметровые удары, в которых футболисты «Мидлсбро» были безупречны, забив все попытки (в итоге команды исполнили по восемь ударов). А вот Эланга промазал последний удар, отправив мяч выше ворот, после чего стало ясно - Роналду и компания вылетели из Кубка Англии.
Так рано «Манчестер Юнайтед» расстался с турниром впервые с 2014 года, когда был выбит «Суонси», также в 1/16 финала.
Протокол игры
|(1:0) Санчо Джедон25'
|64'Крукс Мэтт (1:1)
|121'Пайеро Мартин (2:3)
|(5:5) Роналду Криштиану121'
|121'Тавернер Маркус (4:5)
|121'Макнейр Пэдди (1:2)
|(4:4) Фред Сантос121'
|(3:3) Магуайр Гарри121'
|121'Бамба Сулейман (5:6)
|121'Хаусон Джонатан (3:4)
|(2:2) Мата Хуан121'
|(6:6) Фернандеш Бруну121'
|122'Уотмор Данкан (6:7)
|122'Пелтьер Ли (8:9)
|122'Фрай Даэл (7:8)
|(7:7) Мактоминай Скотт122'
|(8:8) Далот Диогу122'
Хендерсон Дин•Далот Диогу•Варан Рафаэль 91' (Джонс Фил ( 91') •Магуайр Гарри•Шоу Люк•Погба Поль 42' 82' (Эланга Энтони ( 82') •Мактоминай Скотт•Рэшфорд Маркус 82' (Фред Сантос ( 82' ) • 114'Фернандеш Бруну•Санчо Джедон 100' (Мата Хуан ( 100') •Роналду Криштиану
Ламли Джо•Дейкстел Анферни•Фрай Даэл•Макнейр Пэдди•Джонс Исайя 118' (Бамба Сулейман ( 118') •Крукс Мэтт 79' (Пайеро Мартин ( 79') •Хаусон Джонатан•Тавернер Маркус • 71'Тейлор Нил 91' (Пелтьер Ли ( 91') •Шпорар Андраж 91' (Коннолли Аарон ( 91') •Балогун Фоларин 62' (Уотмор Данкан ( 62')
04 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
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