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Экс-игрок «Ливерпуля»: «Бессилие Роналду связано с низкими качествами игроков, с которыми он играет в «Манчестер Юнайтед»

10 Февраля 2022 • 15:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

Бывший нападающий «Ливерпуля», валлиец Дин Сондерс, не испытывает сомнений в природе проблем, с которыми столкнулся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

- Если вы спросите Роналду о худших полузащитниках, с которыми он играл, то, весьма вероятно, он ответит вам - Фред и Мактоминай.  Люди любят развлекаться, тыкая пальцем в Роналду, но они словно не видят, что некоторые его партнеры - что манекены, они не понимают, что надо делать на поле и что от них требуется. У «МЮ» есть атака, но слабо все в защите, и нет моторчика в полузащите, игроки, которые играют в полузащите нынешнего  «МЮ», ни на что не годятся, - считает Сондерс, слова которого приводит TalkSport.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дин Сондерс
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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