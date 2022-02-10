Экс-игрок «Ливерпуля»: «Бессилие Роналду связано с низкими качествами игроков, с которыми он играет в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Ливерпуля», валлиец Дин Сондерс, не испытывает сомнений в природе проблем, с которыми столкнулся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

- Если вы спросите Роналду о худших полузащитниках, с которыми он играл, то, весьма вероятно, он ответит вам - Фред и Мактоминай. Люди любят развлекаться, тыкая пальцем в Роналду, но они словно не видят, что некоторые его партнеры - что манекены, они не понимают, что надо делать на поле и что от них требуется. У «МЮ» есть атака, но слабо все в защите, и нет моторчика в полузащите, игроки, которые играют в полузащите нынешнего «МЮ», ни на что не годятся, - считает Сондерс, слова которого приводит TalkSport.