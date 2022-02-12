​Скоулз: «У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у «Манчестер Юнайтед» - спортивный директор»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не считает Ральфа Рангника футбольным тренером. Об этом говорят слова известного в прошлом полузащитника.

«У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у «Манчестер Юнайтед» - спортивный директор. Это не может быть правильным для такого клуба», - высказался Скоулз в эфире BT Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» и второй матч на этой неделе завершил вничью 1:1. Сначала команда Ральфа Рангника поделила очки с «Бёрнли», а теперь и с «Саутгемптоном».

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 15 февраля. Соперником «красных дьяволов» будет «Брайтон».