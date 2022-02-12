Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Скоулз: «У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у «Манчестер Юнайтед» - спортивный директор»

12 Февраля 2022 • 19:24 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
1:1
Саутгемптон
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не считает Ральфа Рангника футбольным тренером. Об этом говорят слова известного в прошлом полузащитника.

«У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у «Манчестер Юнайтед» - спортивный директор. Это не может быть правильным для такого клуба», - высказался Скоулз в эфире BT Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» и второй матч на этой неделе завершил вничью 1:1. Сначала команда Ральфа Рангника поделила очки с «Бёрнли», а теперь и с «Саутгемптоном».

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 15 февраля. Соперником «красных дьяволов» будет «Брайтон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Пол Скоулз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
12 Февраля 2022 в 19:57
Хоть кто-то видит разницу, а то мне казалось мир сошел с ума
enz
12 Февраля 2022 в 19:55
рыжий болтун
id152079006
12 Февраля 2022 в 19:34
Рангник - гений пиара. Или само-пиара. Как футбольный тренер - полный ноль!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон 1.60 4.30 5.30
окончен Эвертон 3:0 Лидс
окончен Уотфорд 0:2 Брайтон 3.75 3.25 2.10
окончен Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас 2.60 3.05 3.00
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 22.00 8.00 1.14
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.63 3.80 5.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 2.70 3.35 2.60
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
13.02  19:30 Лестер ... Вест Хэм 3.00 3.50 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
20:00 · Англия. Премьер-лига
​«Норвич» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» наконец-то победил, «Брайтон» также набрал три очка
19:24 · Англия. Премьер-лига
​Скоулз: «У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у «Манчестер Юнайтед» - спортивный директор» 3
18:43 · Англия. Премьер-лига
​«Должны смириться»: Рангник прокомментировал очередную осечку «Манчестер Юнайтед» 4
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Журналист высмеял обед на «Олд Траффорд» 2 фото
18:02 · Англия. Премьер-лига
​Роналду в последний раз не забивал в 6 играх подряд в 2009 году 2
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не забивает в 6 матчах подряд 1
17:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, Роналду снова не забил 8
15:35 · Англия. Премьер-лига
​Защитники животных опровергли информацию о пожертвовании «Вест Хэма» после скандала с Зума 1
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Рангник объяснил выход Роналду вместо Кавани в старте
15:01 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» - 1:1 (завершён) 2
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Роналду вернулся в основу и попытается прервать безголевую серию
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Вице-президент «Вест Хэма»: «Осуждаем действия Зума с кошкой, оштрафовали его на максимальную сумму» 1
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я не верю Клоппу» 2
13:33 · Англия. Премьер-лига
Кавани определился, где хочет продолжить карьеру
Все новости
Рекомендуем