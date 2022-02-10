Фанаты «Манчестер Юнайтед» считают Магуайра недостойным капитанской повязки

Проблемы «Манчестер Юнайтед» в обороне в последнее время становятся все более очевидными, и большую ответственность за это несет капитан команды Гарри Магуайр, которому явно не хватает скорости на поле. Критика Магуайра усилилась после невнятной ничьей с «Бёрнли», более того - теперь речь идет не просто о критике, а о возможности лишения Магуайра капитанской повязки. Именно таков тон большинства комментариев в сообществах, в которых общаются поклонники «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Express. Бруну Фернандеш или Криштиану Роналду являются куда более подходящими фигурами для капитана команды, считают поклонники «МЮ».

- Варан и Линделёф куда надежнее в защите, чем Магуайр. Да, он хороший игрок, опытный, обладает организаторскими навыками. Но его ахиллесова пята - скорость и борьба один на один. тут у него начинаются большие проблемы, - это мнение бразильца Клеберсона, выступавшего за «МЮ» с 2003 по 2005 год.