Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Манчестер Юнайтед» считают Магуайра недостойным капитанской повязки

10 Февраля 2022 • 21:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

Проблемы «Манчестер Юнайтед» в обороне в последнее время становятся все более очевидными, и большую ответственность за это несет капитан команды Гарри Магуайр, которому явно не хватает скорости на поле. Критика Магуайра усилилась после невнятной ничьей с «Бёрнли», более того - теперь речь идет не просто о критике, а о возможности лишения Магуайра капитанской повязки. Именно таков тон большинства комментариев в сообществах, в которых общаются поклонники «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Express. Бруну Фернандеш или Криштиану Роналду являются куда более подходящими фигурами для капитана команды, считают поклонники «МЮ».

- Варан и Линделёф куда надежнее в защите, чем Магуайр. Да, он хороший игрок, опытный, обладает организаторскими навыками. Но его ахиллесова пята - скорость и борьба один на один. тут у него начинаются большие проблемы, - это мнение бразильца Клеберсона, выступавшего за «МЮ» с 2003 по 2005 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.02  22:45 Ливерпуль ... Лестер 1.30 6.20 9.20
10.02  22:45 Вулверхэмптон ... Арсенал 3.55 3.35 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
22:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно о предматчевом ритуале Роналду
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:13 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Юнайтед» считают Магуайра недостойным капитанской повязки
20:53 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике может стать наставником «Манчестер Юнайтед» 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» заинтересовался приобретением Лингарда
19:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» летом снова попытается приобрести полузащитника «Астон Виллы»
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 12 февраля 2022
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» форсирует продление контракта с Сака – к игроку присматриваются гранды АПЛ 1
17:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА обратил своё внимание на полузащитника «Лестера» слухи
17:08 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 12 февраля 2022
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» окончательно потеряла интерес к Рюдигеру
16:17 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» до сих пор рассматривает Луиса Энрике в качестве нового главного тренера слухи
15:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Бессилие Роналду связано с низкими качествами игроков, с которыми он играет в «Манчестер Юнайтед»
15:25 · Англия. Премьер-лига
​Руни хочет когда-нибудь возглавить «Манчестер Юнайтед» 2
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола назвал лучшую команду в мире 1
Все новости
Рекомендуем