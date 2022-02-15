Гари Невилл - о «Манчестер Юнайтед»: «Каждый день похож на мыльную оперу»

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ» Гари Невилл поделился мнением о выступлении манкунианской команды в нынешнем сезоне.

«МЮ» был ужасен во встрече с «Саутгемптоном». Игроки много фолили и тормозили игру. Глядя на нынешнюю команду, не можешь остановиться на чем-то одном. Каждый день похож на мыльную оперу. То появляются новости об уходе Роналду, то игроки ждут прихода Почеттино… Последние недели были ужасными для клуба», - передает слова Невилла Sky Sports.

В настоящий момент «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.