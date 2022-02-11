Гринвуду придётся отдать компании Nike деньги, которые были авансом выплачены за амбассадорство

Необдуманные поступки обернулись для вингера «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда огромными проблемами. Помимо судебных разбирательств и огромного удара по репутации, футболисту придется долго разбираться в нюансах различных документов.

Например, контракт с англичанином досрочно расторгла компания Nike, амбассадором бренда которой Гринвуд являлся. Ему не была выплачена компенсация, а теперь он и вовсе может остаться в должниках.

Дело в том, что Гринвуд вынужден отдать компании деньги, если таковые были выплачены наперед за определенный срок сотрудничества. Подобными данными на своих страницах поделилось издание Daily Mail.