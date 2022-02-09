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«МЮ» хочет приобрести Аканджи

09 Февраля 2022 • 15:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
12.02 15:30

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом хочет усилить центр обороны защитником дортмундской «Боруссии» Мануэлем Аканджи. На данный момент футболист раздумывает над тем, чтобы подписать со своим нынешним клубом новый долгосрочный контракт.

По сообщениям The Sun, руководство «Манчестер Юнайтед» недовольно игрой нынешних центральных защитников клуба, и поэтому сделает всё возможное для того, чтобы усилить эту позицию следующим летом. Напомним, что ранее команда приобрела у дортмундской «Боруссии» другого игрока – Джейдона Санчо.

В этом сезоне Аканджи провёл за «шмелей» 17 матчей в чемпионате Германии, где не отметился ни одним голевым действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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