Луис Энрике может стать наставником «Манчестер Юнайтед»

В список возможных кандидатов на место главного тренера «Манчестер Юнайтед» входит и бывший тренер «Барселоны», а ныне испанской сборной - Луис Энрике. Его возможные конкуренты - это нынешний наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который в прошлом уже работал в английской Премьер-лиге, а также главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, уточняет ESPN.

Соглашение Луиса Энрике по работе с национальной сборной Испании истекает в конце текущего сезона, с другой стороны, ему наверняка было бы интересно поработать с командой и на чемпионате мира. Под его началом испанская сборная сыграла в общей сложности 31 матч - семнадцать побед, восемь ничьих и шесть поражений.