Журналист Джейк Хамфри в субботу работал на «Олд Траффорд», где матч Премьер-лиги Англии проводили «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Хамфри высмеял обед, который, судя по всему, клуб предоставил журналистам. Меню включает в себя яичницу и картофельное пюре.

«Спасибо за обед», - написал Хамфри в «Твиттере» с иронией, приложив фото.

Также Джейк Хамфри показал, как кормят журналистов на соседнем «Этихад Стэдиум», где своих соперников принимает «Манчестер Сити».

PS - How your neighbours do it pic.twitter.com/XViH2rOcwy