«Манчестер Юнайтед» продолжает активные поиски нового центрального полузащитника для команды – именно эту позицию руководство клуба и тренерский штаб считают проблемной.

Впрочем, боссы клуба не уверены, что им удастся договориться с лидером «Вест Хэма» Декланом Райсом и хавбеком «Лидса» Кэлвином Филлипсом. За Райса лондонцы потребуют минимум 100 миллионов евро, а Филлипс не хочет переходить в стан исторического соперника своей нынешней команды.

Таким образом, манкунианцы снова вернулись к кандидатуре Юри Тилеманса из «Лестера». Согласно источнику Daily Star, «МЮ» уже начал изучать возможность потенциального трансфера бельгийца, который оценивается в 60 миллионов евро.