​Роналду не забивает в 6 матчах подряд

Криштиану Роналду не смог покончить со своей «сухой» серией в субботнем матче Премьер-лиги против «Саутгемптона». «Манчестер Юнайтед» завершил домашний поединок с результатом 1:1 – в составе «красных дьяволов» единственный гол забил Джедон Санчо.

Серия Криштиану Роналду без забитых мячей продлилась до шести игр. В последний раз звёздный португальский форвард расписывался в воротах соперника ещё 30 декабря 2021 года. В 2022 же году Роналду не только не забивал, но и не делал голевых передач.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт уже 15 февраля. В этот день «красные дьяволы» сыграют против «Брайтона».