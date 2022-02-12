Рангник прокомментировал разочарование Роналду

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал недовольство Криштиану Роналду, который не смог забить в матче с «Бёрнли» и после финального свистка игры сразу же ушел куда-то под трибуны, не став общаться с тренером. Журналисты спросили Рангника, что это означает и есть ли повод говорить о разладе в стане «МЮ».

- Наверное. он тоже был разочарован этой ничьей, и сам не забил. Этот вопрос лучше адресовать самому Криштиану. Я не могу ответить точно, - заявил Рангник, слова которого приводит Daily Mail.

Роналду не может забить уже в пяти матчах подряд, такого с ним не было с 2010 года.