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Рангник прокомментировал разочарование Роналду

12 Февраля 2022 • 06:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
1.57 4.30 5.60
Через 7 ч. 42 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал недовольство Криштиану Роналду, который не смог забить в матче с «Бёрнли» и после финального свистка игры сразу же ушел куда-то под трибуны, не став общаться с тренером. Журналисты спросили Рангника, что это означает и есть ли повод говорить о разладе в стане «МЮ».

- Наверное. он тоже был разочарован этой ничьей, и сам не забил. Этот вопрос лучше адресовать самому Криштиану. Я не могу ответить точно, - заявил Рангник, слова которого приводит Daily Mail.

Роналду не может забить уже в пяти матчах подряд, такого с ним не было с 2010 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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