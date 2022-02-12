​Рангник объяснил выход Роналду вместо Кавани в старте

Ральф Рангник сделал одну перестановку в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Саутгемптоном» - на острие вместо Эдинсона Кавани вышел Криштиану Роналду. Уругваец не попал даже на скамейку запасных.

«Я решил поставить в основу Криштиану. Эдинсону, к сожалению, пришлось досрочно завершить вчерашнюю тренировку. У него проявились проблемы с пахом. Он проходил лечение ночью и утром, но он не готов сыграть», - слова Рангника приводятся на сайте «Манчестер Юнайтед».

Следить за развитием событий в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.