Сын Криштиану Роналду, 11-летний Криштиану Роналду-младший, официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в «Твиттере» SPORTbible. Подробности сделки не приводятся, кроме того, что выступать за детские команды Роналду-младший будет в футболке под 7-м номером - любимым номером своего отца.Сын Криштиану Роналду родился 17 июня 2010 года, летом ему исполнится 12 лет. Роналду-старший не раскрывает личность матери ребенка, ссылаясь на условия договора с женщиной. Сейчас Роналду находится в гражданском браке с испанской моделью Дорджиной Родригес, которая в 2017 году родила ему дочь.
«Манчестер Юнайтед» смотрит в будущее - клуб официально подписал контракт с 11-летним сыном Роналду
|Манчестер Юнайтед
|Саутгемптон
|1.60
|4.20
|5.50
12.02 15:30
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 11 Февраля
10 Февраля
Рекомендуем
Бан пользователя