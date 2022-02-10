«Манчестер Юнайтед» смотрит в будущее - клуб официально подписал контракт с 11-летним сыном Роналду

Сын Криштиану Роналду, 11-летний Криштиану Роналду-младший, официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в «Твиттере» SPORTbible. Подробности сделки не приводятся, кроме того, что выступать за детские команды Роналду-младший будет в футболке под 7-м номером - любимым номером своего отца.

Сын Криштиану Роналду родился 17 июня 2010 года, летом ему исполнится 12 лет. Роналду-старший не раскрывает личность матери ребенка, ссылаясь на условия договора с женщиной. Сейчас Роналду находится в гражданском браке с испанской моделью Дорджиной Родригес, которая в 2017 году родила ему дочь.