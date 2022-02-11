​Рангник: «Роналду должен забивать больше»

В пятницу Ральф Рангник, главный тренер «Манчестер Юнайтед», выступал перед представителями СМИ.

Среди прочего, Рангник высказался по поводу Криштиану Роналду. Португалец, напомним, не забивал в пяти подряд матчах, что с ним случилось впервые с 2010 года.

«Роналду должен забивать больше голов, это очевидно. Мы создали много моментов, а забили недостаточно. Но дело не только в Криштиану», - слова Рангника на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Саймон Стоун.

В субботу, 12 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона».