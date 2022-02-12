​Роналду вернулся в основу и попытается прервать безголевую серию

На неделе Криштиану Роналду не попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Бёрнли» (1:1) и вышел на поле на замену. Спустя четыре дня Роналду вернулся в основу – португалец с первых минут выйдет на игру Премьер-лиги против «Саутгемптона».

На поле «Олд Траффорд» Криштиану Роналду постарается прервать свою неудачную серию. Португалец не забивал в пяти последних матчах, что с ним в последний раз случалось ещё в далёком 2010 году.

Следить за событиями матча «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» можно будет в текстовой трансляции на LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.