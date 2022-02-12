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​Роналду вернулся в основу и попытается прервать безголевую серию

12 Февраля 2022 • 14:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Саутгемптон
1.60 4.30 5.30
перерыв

На неделе Криштиану Роналду не попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Бёрнли» (1:1) и вышел на поле на замену. Спустя четыре дня Роналду вернулся в основу – португалец с первых минут выйдет на игру Премьер-лиги против «Саутгемптона».

На поле «Олд Траффорд» Криштиану Роналду постарается прервать свою неудачную серию. Португалец не забивал в пяти последних матчах, что с ним в последний раз случалось ещё в далёком 2010 году.

Следить за событиями матча «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» можно будет в текстовой трансляции на LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 1:0 Саутгемптон 1.39 5.00 8.20
12.02  18:00 Брентфорд ... Кристал Пэлас 2.55 3.20 3.00
12.02  18:00 Эвертон ... Лидс 2.43 3.50 2.90
12.02  18:00 Уотфорд ... Брайтон 3.50 3.35 2.20
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
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