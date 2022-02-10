«Манчестер Юнайтед» продолжает активные поиски подходящих кандидатов на должность нового главного тренера команды. Неубедительная игра футболистов под руководством Ральфа Рангника явно не убедит руководство клуба оставить немца на этом посту, поэтому по окончании сезона он наверняка перейдет на роль консультанта.

Среди фаворитов на его место ранее числились Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ». Однако, как свидетельствует портал ESPN, манкунианцы до сих пор рассматривают вариант с приглашением Луиса Энрике, который на данный момент возглавляет сборную Испании.

Камнем преткновения в переговорах с испанским специалистом может стать тот факт, что Энрике вряд ли согласится покидать свою национальную команду в преддверии чемпионата мира.