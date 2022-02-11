«МЮ» не ведёт переговоры по обмену Хендерсона на Дубравку

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с «Ньюкаслом» по обмену вратарей: Дина Хендерсона на Мартина Дубравку. Напомним, что слухи о переходе Хендерсона в стан «Ньюкасла» появлялись ещё во время зимнего трансферного окна.

Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» сообщает, что клубы не ведут никаких переговоров об обмене. Более того, это подтвердил у себя на пресс-конференции главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

Ранее Хендерсон выразил желание покинуть «Олд Траффорд» и отправиться в клуб, где будет получать более стабильную игровую практику. Напомним, что футболист прославился выступлениями за «Шеффилд Юнайтед», которому помог подняться с Чемпионшипа в АПЛ, а затем закрепиться в элитном дивизионе.