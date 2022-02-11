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«МЮ» не ведёт переговоры по обмену Хендерсона на Дубравку

11 Февраля 2022 • 16:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
1.60 4.20 5.40
Через 20 ч. 40 мин.

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с «Ньюкаслом» по обмену вратарей: Дина Хендерсона на Мартина Дубравку. Напомним, что слухи о переходе Хендерсона в стан «Ньюкасла» появлялись ещё во время зимнего трансферного окна.

Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» сообщает, что клубы не ведут никаких переговоров об обмене. Более того, это подтвердил у себя на пресс-конференции главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

Ранее Хендерсон выразил желание покинуть «Олд Траффорд» и отправиться в клуб, где будет получать более стабильную игровую практику. Напомним, что футболист прославился выступлениями за «Шеффилд Юнайтед», которому помог подняться с Чемпионшипа в АПЛ, а затем закрепиться в элитном дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Мартин Дубравка Дин Хендерсон
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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