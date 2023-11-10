Экс-тренер «Урала» объяснил спад команды простым отсутствием удачи

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Побегалов объяснил спад в игре уральского клуба.

«Думаю, команда обязательно выправит ситуацию и будет на своём месте – в первой восьмёрке. Просто какой-то нефарт, такое бывает в футболе. Согласен с Григорием Ивановым, что где-то команде не везёт», - говорит Побегалов Legalbet.

Напомним, что «Урал» в минувшем, 14-м туре РПЛ проиграл дома «Рубину» и после этого опустился аж на 12 место турнирной таблицы. Если говорить про беды «шмелей» конкретнее, то не побеждает команда в Премьер-лиге уже очень давно – аж с 19 августа. С тех пор во всех турнирах у клуба была лишь одна победа – 3 октября в Кубке России над казанским «Рубином», 2:0.

В 15-м туре уральцам предстоит гостить в Самаре - у «Крыльев Советов».