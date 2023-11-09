Осинькин ответил, сможет ли Рассказов дорасти до сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о том, сможет ли защитник команды Николай Рассказов попасть в состав сборной России.

«Все в его руках. Николай хорошо работает. Этот вопрос нужно задавать тренеру сборной. У него были хорошие матчи», — цитирует Осинькина Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором четырех результативных передач. Отметим, что пока на счету Рассказова нет игр за сборную России.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Кубы. Поединок пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по мск.