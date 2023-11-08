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В «Урале» назвали лучшего игрока провального октября

08 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
11.11 14:00

В екатеринбургском «Урале» озвучили имя лучшего игрока прошедшего октября. Им стал полузащитник, один из лидеров и старожилов команды Андрей Егорычев, рассказали в клубной пресс-службе. В октябре Андрей оформил два мяча в составе «шмелей».

Напомним, что октябрь у «Урала» не задался. Клуб победил в начале месяца «Рубин» дома в рамках Кубка России, 2:0. Однако в трёх матчах Премьер-лиги уральский коллектив сначала упустил домашнюю победу над «Локомотивом» (2:2), затем сенсационно был разгромлен дома «Сочи» (1:4) и проиграл «Динамо» в гостях (1:2).

В 15 туре уральцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Андрей Егорычев

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