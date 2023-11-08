В «Урале» назвали лучшего игрока провального октября

В екатеринбургском «Урале» озвучили имя лучшего игрока прошедшего октября. Им стал полузащитник, один из лидеров и старожилов команды Андрей Егорычев, рассказали в клубной пресс-службе. В октябре Андрей оформил два мяча в составе «шмелей».

Напомним, что октябрь у «Урала» не задался. Клуб победил в начале месяца «Рубин» дома в рамках Кубка России, 2:0. Однако в трёх матчах Премьер-лиги уральский коллектив сначала упустил домашнюю победу над «Локомотивом» (2:2), затем сенсационно был разгромлен дома «Сочи» (1:4) и проиграл «Динамо» в гостях (1:2).

В 15 туре уральцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов».