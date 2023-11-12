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«Крылья Советов» не пробивали два пенальти в матче РПЛ четыре года

12 Ноября 2023 • 13:29 Комментировать
Крылья Советов
3:1
Урал

Игроки самарских «Крыльев Советов» с сентября 2019 года не могли получить право на два 11-метровых удара в одном матче Российской премьер-лиги, сообщает Opta Sports.

Напомним, что вчера днём «Крылья» принимали дома «Урал» и обыграли с уверенным счётом кризисный уральский клуб – 3:1. Хозяева получили право на два 11-метровых удара – на 14-й и 20-й минутах матча. Первый реализовал Бенхамин Гарре, а вот со второй попытки Фернандо Костанца был неточен – удар взял Помазун.

Отметим, что в текущем сезоне самарцы шесть раз били с точки – чаще всех в лиге вместе с «Сочи» и «Краснодаром».

Крылья Советов» переиграли «Урал» в очень событийном матче

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов

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