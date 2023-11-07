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Тарханов объяснил кризис в «Крыльях Советов» эксклюзив

07 Ноября 2023 • 15:50 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
11.11 14:00

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал спад в игре самарцев.

«У «Крыльев» ушло большое количество футболистов. Сейчас там практически все молодые. А они ещё не обладают стабильностью, которая приходит только со временем. Так что я думаю, что именно этот фактор в первую очередь определяет выступления «Крыльев». Эти ребята ещё не готовы бороться за медали. Поэтому и идёт спад такой. Могут выстрелить, а могут не выстрелить. Вот когда футболисты уже поднаберутся опыта, тогда можно ждать от них стабильности. А пока они могут выиграть, а потом сразу проиграть - и это ожидаемо», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Тарханов

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