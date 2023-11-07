В «Урале» заявили, что не собираются увольнять Ганчаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном увольнении главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Напомним, «Урал» не знает побед на протяжении девяти последних туров РПЛ кряду. В последний раз команда Ганчаренко добивалась успеха в августовском матче против «Балтики».

«Тренер всегда ответственен за результат, но у нас даже мысли не было, что Ганчаренко нас покинет или мы его уволим. Виктор Михайлович — один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в «Урале», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

После 14 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч команда Ганчаренко проведёт 11 ноября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.