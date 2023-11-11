Осинькин: «Хочу, чтобы мы на третьем месте и закончили»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Стартовый состав вызывает очень много вопросов, это и появление с первых минут Рассказова, отсутствие Евгеньева, впереди Шитов. Можно сразу пояснить?

- Можно пояснить. Мы старались найти максимально рабочие сочетания, которые в этой игре могут себя проявить, отталкивались от готовности каждого футболиста и от игры соперника. Много факторов, которые мы пытались проанализировать, но пришли к выводу, что вот такой состав сейчас для нас наиболее оптимальный.

- Возвращается в ворота Иван Ломаев, с чем связано?

- Связано с тем, что мы посчитали, в этой игре Ломаев будет полезнее, чем другие вратари.

- Если учитывать появление Ломаева, это четыре изменения в старте по фамилиям. А сколько всего будет изменений на поле?

- Давайте мы так сложно не будем говорить, потому что для этого нужно понимать, по какой схеме сыграет «Урал», а вы это не знаете, и я не знаю. У него схема может перейти на любое сочетание, и в пятерку, и в четверку. За счет количества нападающих тоже может быть всё по-разному, поэтому мы сейчас, готовясь к любому сопернику, отталкиваемся от того, что нам надо будет быть готовым к любым перестановкам у соперника, поэтому не будем раскрывать все карты.

- Впереди сегодня Шитов и Салтыков. Это расчет на молодых, невысоких и быстрых?

- Когда мы их ставим, то должны говорить о скорости. Мы понимаем, что это ребята, которые умеют играть в быстрый футбол. Просто-напросто последние игры, то, как они себя проявляли, удивляться, что Шитов играет? Он играет в третьем матче из четырех в стартовом составе. Не стоит.

- Когда прервется такая неудачная серия «Крыльев Советов»?

- У нас неудачная? Мы на третьем месте, у нас всё идет хорошо. Я хочу, чтобы мы на третьем и закончили.